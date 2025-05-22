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У США затримали підозрюваного у вбивстві співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

09:01, 22 травня 2025
За даними поліції, підозрюваний — 30-річний мешканець Чикаго — відкрив вогонь по парі, яка працювала в ізраїльському посольстві.
У США затримали підозрюваного у вбивстві співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні
Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер та Генеральний прокурор США Пам Бонді на місці стрілянини Джерело фото: Jonathan Ernst/Reuters
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Увечері 21 травня поблизу Єврейського музею у столиці США застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

«Двоє співробітників Посольства Ізраїлю були вбиті без будь-якого сенсу ввечері поблизу Єврейського музею у Вашингтоні», – повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Як вказує CNN, начальник Департаменту столичної поліції Памела Сміт назвала підозрюваним 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго. Його «помітили, як він ходив туди-сюди біля музею», перш ніж він «підійшов до групи з чотирьох людей, дістав пістолет і відкрив вогонь по обох наших померлих», сказала вона.

Після стрілянини, за словами Сміт, підозрюваний увійшов до музею та був затриманий охороною заходу. Після того, як йому одягли кайданки, він повідомив охороні, де він поклав зброю, яку вилучила влада. Підозрюваний скандував: «Вільно, вільно Палестино», перебуваючи під вартою, сказала Сміт.

Жертвами стала «молода пара, яка збиралася заручитися», – заявив на прес-конференції посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. «Цього тижня молодий чоловік придбав обручку з наміром освідчитися своїй дівчині наступного тижня в Єрусалимі».

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прокуратура поліція вбивство США Ізраїль

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