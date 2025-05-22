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У Великій Британії шукають няню для кішки за 65 фунтів стерлінгів на годину

11:20, 22 травня 2025
Клієнт – британська короткошерста кішка, якій щоп’ятниці потрібно вмикати класичну музику.
У Великій Британії шукають няню для кішки за 65 фунтів стерлінгів на годину
Фото: Yiyi Yang / Unsplash
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Як вказує видання Mirror, хоча рівень безробіття у Великій Британії залишається стабільним, а зростання заробітної плати продовжується, кількість вакансій скорочується і нещодавно впала нижче допандемічного рівня, згідно з даними Управління національної статистики. Через це більшість вакансій є дуже конкурентними, і багатьом доведеться подавати заявки на роботу поза межами своєї спеціалізації, щоб заробляти на життя. Тож, коли на сайтах вакансій з'являється незвичайна, але добре оплачувана робота, вона без сумнівів, стає популярною.

Так, рекрутерка Фелісіті Ебботт, власниця рекрутингової компанії, поділилася в TikTok оголошенням про роботу, на яке вона натрапила, переглядаючи Guardian Jobs. Оголошення швидко здобуло велику популярність завдяки дивному опису щоденних вимог.

За її словами, «це найкумедніше оголошення про роботу», яке вона коли-небудь бачила.

«Отже, це оголошення про роботу доглядальниці за котами в Лондоні, до 65 фунтів стерлінгів на годину, неповний або повний робочий день. Клієнт – британська короткошерста кішка, тож ви доглядатимете за цією кішкою», - розповіла вона.

Оскільки робота знаходилася в Ковент-Гардені в Лондоні та містить деякі робочі завдання.

«Отже, постійна увага до кішки, щоденне годування її свіжим молоком та їжею. Кішки насправді не повинні пити молоко, бо в них непереносимість лактози, — сказала Фелісіті. — Доглядайте за ними, а потім щоп’ятниці вмикайте їм класичну музику в офісі. А раз на місяць відвідуйте Harrods, щоб купити іграшки для кішки».

«Отже, за 65 фунтів стерлінгів на годину ви можете по суті грати на піаніно для кота та ходити по магазинах, тож цей кіт має краще життя, ніж більшість людей», – сказала вона своїм глядачам.

Сотні людей невдовзі перейшли до розділу коментарів під відео, багато хто з яких стверджував, що їм би сподобалася ця робота, навіть якщо це означало б, що їхнім начальником був би кіт.

«Це смішно, куди ж мені подати заявку?» — сказав один із користувачів, на що зазначив інший: «Вони достатньо багаті, щоб їхній кіт мав власного дворецького».

Багато хто також поділився тим, що хотів би отримати цю роботу, як написав хтось: «Я б подорожував заради цієї роботи. Готовий їздити на роботу 2 години».

Інша людина поділилася своїм горем, написавши: «Щойно переробила своє резюме та написала супровідний лист, щоб дізнатися, що вони закрили оголошення, воно мало закритися 7 червня».

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