В Великобритании ищут няню для кошки за 65 фунтов стерлингов в час

Клиент — британская короткошерстная кошка, которой каждую пятницу нужно включать классическую музыку.

Фото: Yiyi Yang / Unsplash

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Как сообщает издание Mirror, хотя уровень безработицы в Великобритании остается стабильным, а рост заработной платы продолжается, количество вакансий сокращается и недавно опустилось ниже допандемийного уровня, согласно данным Управления национальной статистики. Из-за этого большинство вакансий стали очень конкурентными, и многим приходится подавать заявки на работу за пределами своей специализации, чтобы зарабатывать на жизнь. Поэтому, когда на сайтах появляется необычная, но хорошо оплачиваемая вакансия, она сразу становится популярной.

Так, рекрутер Фелисити Эбботт, владелица рекрутинговой компании, поделилась в TikTok объявлением о работе, на которое она наткнулась, просматривая Guardian Jobs. Объявление быстро набрало популярность благодаря необычному описанию ежедневных обязанностей.

По ее словам, «это самое забавное объявление о работе», которое она когда-либо видела.

«Итак, это вакансия няни для кошки в Лондоне — до 65 фунтов стерлингов в час, неполный или полный рабочий день. Клиент — британская короткошерстная кошка, так что вы будете ухаживать за этой кошкой», — рассказала она.

Поскольку работа находится в районе Ковент-Гарден в Лондоне, в обязанности входят:

«Постоянное внимание к кошке, ежедневное кормление ее свежим молоком и едой. Хотя кошкам на самом деле не стоит пить молоко из-за непереносимости лактозы, — добавила Фелисити. — Уход за кошкой, а также по пятницам включение ей классической музыки в офисе. А раз в месяц — поход в Harrods за игрушками для кошки».

«То есть, за 65 фунтов в час вы, по сути, можете играть на пианино для кошки и ходить по магазинам — у этой кошки жизнь лучше, чем у большинства людей», — сказала она своей аудитории.

Сотни людей вскоре перешли в комментарии под видео — многие заявили, что им бы понравилась такая работа, даже если бы их начальником была кошка.

«Это смешно, куда подать заявку?» — написал один из пользователей. На что другой добавил: «Они достаточно богаты, чтобы у их кошки был собственный дворецкий».

Многие также признались, что хотели бы получить такую работу. Один написал: «Я бы путешествовал ради этой работы. Готов ездить по два часа».

Другой пользователь с сожалением добавил: «Только что переделал свое резюме и написал сопроводительное письмо, чтобы узнать, что объявление уже закрыто — оно должно было закрыться 7 июня».

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