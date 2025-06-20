Британский юрист не смог вернуться в профессию после 10-летнего отстранения — не убедил суд в том, что изменился

Суд постановил, что юрист не признал своих ошибок, не проявил раскаяния и не доказал профессиональную пригодность.

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Бывший юридический консультант Хусейин Арслан, которого более десяти лет назад отстранили от профессии, вновь потерпел неудачу в попытке вернуться к работе в юридической сфере. Об этом сообщает Law Gazette.

В апреле 2024 года Арслан обратился в Дисциплинарный трибунал юристов (SDT) с просьбой отменить решение регулятора — Службы регулирования деятельности солиситоров (SRA), которая отказала ему в снятии приказа согласно разделу 43.

Арслан утверждал, что бессрочный характер данного приказа нарушает его права человека и создаёт непропорциональное бремя для его личной, семейной и профессиональной жизни. Он также критиковал действия SRA, обвиняя регулятора в процедурных нарушениях и предвзятости.

Однако трибунал принял иное решение. В своём вердикте он отметил, что Арслан до сих пор не признал своих ошибок и не продемонстрировал должного осознания совершённого. «Приказ по разделу 43 носит регулирующий, а не карательный характер — именно поэтому он является бессрочным. Его цель — защита общества и репутации юридической профессии», — пояснили в трибунале.

Напомним, в 2015 году Арслан впервые оказался под действием этого приказа после того, как SRA установила, что он предоставил ложную и вводящую в заблуждение информацию в ходе расследования. В 2016 году SDT удовлетворил его жалобу и отменил приказ, однако Высокий суд отменил это решение после обращения SRA с иском о судебном пересмотре.

После этого Арслан почти пять лет не обращался к регулятору. Когда же он это сделал, SRA по ошибке посоветовала ему подать заявление в трибунал, который не имел на это полномочий. Позже, уже правильно обратившись в SRA, Арслан получил отказ от должностного лица с возможностью обжалования в Высоком суде. Однако SRA подала ходатайство о прекращении рассмотрения апелляции, сославшись на отсутствие юрисдикции у суда.

В своём последнем обращении Арслан настаивал на несправедливости рассмотрения, обвиняя SRA в поверхностной проверке, предвзятости и игнорировании принципов пропорциональности и справедливости. Но трибунал не выявил нарушений в действиях SRA и поддержал вывод о том, что доказательства профессиональной подготовки Арслана за последние десять лет не компенсируют отсутствие раскаяния и реабилитации.

В результате его жалоба была отклонена, а самого Арслана обязали выплатить £4 071 (около 207 тысяч гривен) в пользу SRA в качестве возмещения судебных расходов.

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