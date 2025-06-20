Британський юрист не зміг повернутись до професії після 10-річного відсторонення — не довів суду, що змінився

Суд постановив, що юрист не визнав своїх помилок, не виявив каяття та не довів професійної придатності.

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Колишній юридичний консультант Хусейїн Арслан, якого понад десять років тому відсторонили від професії, знову зазнав поразки у спробі повернутись до роботи в юридичній сфері. Про це повідомляє Law Gazette.

У квітні 2024 року Арслан звернувся до Дисциплінарного трибуналу юристів (SDT) з проханням скасувати рішення регулятора — Служби регулювання діяльності соліситорів (SRA), яка відмовила йому у скасуванні наказу згідно з розділом 43.

Арслан стверджував, що безстроковий характер цього наказу порушує його права людини та створює непропорційне навантаження на особисте, сімейне та професійне життя. Він також критикував дії SRA, звинувачуючи регулятора у процедурних порушеннях та упередженості.

Однак трибунал вирішив інакше. У своєму рішенні він зазначив, що Арслан досі не визнав своїх помилок і не виявив належного усвідомлення вчиненого. «Наказ за розділом 43 виконує регуляторну, а не каральну функцію — саме тому він має безстроковий характер. Його мета — захистити громадськість і репутацію юридичної професії», — пояснили у трибуналі.

Нагадаємо, у 2015 році Арслана було вперше піддано дії цього наказу після того, як SRA встановила, що він надав неправдиву та оманливу інформацію під час розслідування. У 2016 році SDT задовольнив його скаргу і скасував наказ, але Високий суд скасував це рішення після звернення SRA з судовим переглядом.

Після цього Арслан майже п’ять років не звертався до регулятора. Коли ж зробив це, SRA помилково порадила йому подавати клопотання до трибуналу, який не мав на це повноважень. Пізніше, вже правильно звернувшись до SRA, Арслан отримав відмову від посадової особи з можливістю оскарження у Високому суді. Проте SRA подала заяву про припинення розгляду апеляції, пославшись на відсутність юрисдикції суду.

У фінальному зверненні Арслан наполягав на несправедливості розгляду, звинувачуючи SRA у поверхневій перевірці, упередженості та ігноруванні принципів пропорційності й справедливості. Але трибунал не виявив порушень у діях SRA і підтримав висновок, що докази професійної підготовки Арслана за останнє десятиліття не компенсували його нестачу розкаяння та відсутність реабілітації.

Зрештою його скаргу відхилили, а самого Арслана зобов’язали сплатити £4 071 (близько 207 тисяч гривень) на користь SRA як відшкодування судових витрат.

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