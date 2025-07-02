Генсек НАТО отреагировал на сообщения о приостановке поставок некоторых видов оружия Украине от США

Марк Рютте заявил, что Киеву критически необходима поддержка союзников, в том числе США.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что в ближайшее время Украина не сможет обойтись без боеприпасов и систем противовоздушной обороны без помощи партнеров, в частности Соединенных Штатов.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО. На прошлой неделе президент (ред.: Трамп) и президент Зеленский это обсуждали, особенно сфокусировавшись на ПВО», — отметил Рютте.

Он также подчеркнул, что помощь от европейских стран растет — в этом году она уже достигла 45 миллиардов евро, однако этого недостаточно без практического участия США.

«В интересах США — не проиграть войну в Украине. Иметь Россию на границах с Европой — это опасность. Безопасность Европы — это безопасность США, все тесно взаимосвязано», — подчеркнул Генсек НАТО.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что запросило телефонный разговор с Пентагоном. Речь идет о необходимости прояснить текущую ситуацию на фоне сообщений о задержках в поставках оборонных пакетов.

«Относительно сообщений об оборонных поставках от Соединенных Штатов Америки. Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставки отдельных элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок.

Украина не получала официальных уведомлений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу поставок.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Минобороны.

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