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Верховный Суд объяснил, с какого момента исчисляется срок исковой давности по требованию стороны сделки о применении последствий ничтожной сделки

18:42, 2 июля 2025
Истцы, являющиеся наследниками должника, обратились в суд с иском к банку о возврате необоснованно полученных средств, уплаченных наследодателем во исполнение ничтожного пункта кредитного договора.
Верховный Суд объяснил, с какого момента исчисляется срок исковой давности по требованию стороны сделки о применении последствий ничтожной сделки
Фото: dtkt.ua
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Наследование не прерывает и не возобновляет течение срока исковой давности, наследование — это лишь переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам), поэтому установленное ч. 3 ст. 261 Гражданского кодекса Украины особое начало течения исковой давности по требованиям о применении последствий ничтожной сделки распространяется не только на стороны ничтожной сделки, но и на их правопреемников.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 2 июня 2025 года № 201/2056/22 (производство № 61-17372сво24), обеспечивая единство судебной практики.

В рассматриваемом деле истцы, являющиеся наследниками должника, обратились в суд с иском к банку о возврате необоснованно полученных средств, уплаченных наследодателем во исполнение ничтожного пункта кредитного договора. Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции кредитор (ответчик) заявил о пропуске срока исковой давности.

Суды удовлетворили иск, признав его обоснованным. Относительно заявления представителя ответчика о применении исковой давности суд первой инстанции, с чем согласился апелляционный суд, указал, что данное заявление не подлежит удовлетворению, поскольку у истцов возникли права на денежные средства, уплаченные наследодателем в качестве вознаграждения за предоставление финансового инструмента во исполнение пункта кредитного договора, с момента открытия наследства. По мнению судов, положения ч. 3 ст. 261 ГК Украины, согласно которым течение исковой давности по требованиям о применении последствий ничтожной сделки начинается со дня начала ее исполнения, касаются только исполнителей ничтожной сделки и не касаются истцов, поскольку на момент исполнения спорного пункта кредитного договора они не имели никаких прав по этому договору.

Рассматривая вопрос об исчислении исковой давности по требованиям о применении последствий ничтожной сделки, а именно возврата средств, уплаченных во исполнение такой сделки, ОП КГС ВС, отступив от выводов, изложенных в других судебных решениях, пришла к следующим выводам:

Законодатель в ч. 3 ст. 261 ГК Украины предусмотрел особенности начала течения исковой давности по требованиям о применении последствий ничтожной сделки.

Установление особого начала течения с момента начала исполнения ничтожной сделки распространяется на стороны (их правопреемников) ничтожной сделки. Стороны ничтожной сделки осведомлены о ее исполнении.

По общему правилу течение общего и специального срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, его нарушившем (ч. 1 ст. 261 ГК Украины). Следовательно, по общему правилу началом течения исковой давности является момент возникновения у заинтересованного лица права на иск, то есть возможности реализовать свое право в принудительном порядке через суд.

Однако ч. 1 ст. 261 ГК Украины подлежит применению для определения начала течения исковой давности по требованию о применении последствий ничтожной сделки, предъявленному заинтересованным лицом (не стороной сделки).

Следовательно, для определения начала течения исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, предъявленному стороной (ее правопреемниками), подлежит применению ч. 3 ст. 261 ГК Украины. Течение срока исковой давности по такому требованию связано именно с началом исполнения ничтожной сделки (первого действия), независимо от того, была ли сделка исполнена полностью и какая из сторон осуществила исполнение.

Начало течения срока исковой давности охватывает любые последствия ничтожной сделки.

Ссылаясь на изложенное, ОП КГС ВС пришла к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений и принятия нового решения — об отказе в удовлетворении требований истцов о применении последствий ничтожной сделки в связи с пропуском срока исковой давности для обращения в суд.

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