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Андрей Ермак посоветовал украинцам меньше реагировать на «громкие заголовки об оборонке»

16:54, 2 июля 2025
Андрей Ермак, говоря о новостях, касающихся оборонной сферы, подчеркнул, что значение имеет только официальная информация.
Андрей Ермак посоветовал украинцам меньше реагировать на «громкие заголовки об оборонке»
Фото: armyinform.com.ua
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Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби заявлял, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок некоторых обещанных боеприпасов.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что Украина пока не получила официального подтверждения от США относительно приостановки поставок зенитных ракет и других боеприпасов, однако такой вариант ранее рассматривался.

Позже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность официальной информации США относительно оборонной помощи Украине.

«Мы работаем, меньше реагируйте на громкие заголовки об оборонке, значение имеет только официальная информация», — заявил он.

Додамо, Минобороны Украины запросило телефонный разговор с Пентагоном для выяснения ситуации с пакетами оборонной помощи от США.

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США Украина Андрей Ермак

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