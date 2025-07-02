В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

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Президент подписал Закон №4323-ІХ, который вносит существенные изменения в Таможенный кодекс и другие законы, регулирующие административную ответственность за нарушение таможенных правил, а также порядок выполнения отдельных таможенных процедур (законопроект 10257). В частности, он касается регулирования таможенных правил в отношении транспортных средств.

Один из ключевых аспектов закона – введение новой статьи 481-1 в ТКУ, которая устанавливает ответственность за невыполнение обязанности по вывозу транспортных средств (личного пользования или коммерческого назначения) за пределы таможенной территории Украины или их помещение в иной таможенный режим после выдачи со склада таможенного органа. Согласно новой норме, нарушение 10-дневного срока, определенного частью второй статьи 242, влечет за собой штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 000–255 000 грн) или конфискацию транспортного средства.

Кроме того, в ч. 6 статьи 470 (нарушение режима транзита) и ч. 6 ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) размер штрафов уточнен: вместо фиксированных 10 НМДГ установлен диапазон от 8 до 12 НМДГ.

Статьи 472 (недекларирование) и 484 (недостоверное декларирование) будут предусматривать штрафы от 50 до 100% стоимости транспортных средств с возможной конфискацией.

Статья 482 (перемещение вне таможенного контроля) также уточняет штрафы (от 50 до 100% стоимости с конфискацией транспортных средств, использовавшихся для перемещения) и исключает упоминание о злоупотреблении служебным положением, акцентируя на объективных признаках нарушения.

Закон вносит изменения в статью 242 ТКУ, уточняя порядок выдачи транспортных средств со складов таможенных органов. Новая часть 2 устанавливает, что в случае судебного решения о неприменении конфискации, прекращения производства или выполнения мирового соглашения по делам по статьям 470 (ч. 6) и 481 (ч. 6), транспортные средства возвращаются держателю при условии возмещения расходов на хранение. Исключение составляет прекращение производства из-за отсутствия состава правонарушения, когда расходы не возмещаются. Держатель обязан в течение 10 дней поместить транспортное средство в иной таможенный режим или вывезти его за пределы Украины.

Статья 252-1 ТКУ, регулирующая таможенное оформление военной техники и других товаров по Форме 302, расширяет перечень субъектов, которые могут воспользоваться упрощенным оформлением. К Вооруженным Силам Украины добавлены Национальная гвардия, Госпогранслужба, СБУ, Нацполиция, Служба внешней разведки, ГУР Минобороны, Госспецсвязи и Госспецтранс. Это облегчает перемещение транспортных средств, используемых для нужд обороны.

Статья 264 ТКУ согласовывает сроки временного ввоза транспортных средств с положениями статьи 355, заменяя фиксированный срок «не менее 1095 дней» на более гибкий подход, учитывающий общие нормы Кодекса.

Закон предусматривает изменения для транспортных средств, переданных для нужд обороны или гуманитарных целей во время военного положения. Согласно пункту 68 раздела ХХІ ТКУ, обязанность уплаты таможенных платежей и режим временного ввоза прекращаются для транспортных средств, безвозмездно переданных с 24 февраля 2022 года для нужд учреждений здравоохранения (государственной или коммунальной формы собственности) или силовых структур (ВСУ, Нацгвардия, СБУ, МВД, добровольческие формирования и т.д.).

Также предусмотрено освобождение от административной ответственности за нарушение таможенных правил (по статьям 469, 470, 481, 483, 485) лиц, которые добровольно передали транспортные средства (личного пользования или гуманитарной помощи по УКТ ВЭД 8703, 8704) в период с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2024 года для нужд обороны. Освобождение применяется при условии документального подтверждения передачи.

Статья 511 ТКУ уточняет, что временно изыматься могут транспортные средства коммерческого назначения наряду с товарами и документами. Добавлена ссылка на статью 481-1, что расширяет основания для изъятия. Новая часть вторая статьи 516 устанавливает обязательность экспертизы стоимости транспортных средств, если санкция предусматривает штраф в процентах от их стоимости.

Автор: Наталя Мамченко

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