До Митного кодексу ввели нові правила для транспортних засобів

В яких випадках авто зможуть конфіскувати – зміни до Митного кодексу.

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Президент підписав Закон №4323-ІХ, який вносить суттєві зміни до Митного кодексу та інших законів, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення митних правил, порядок виконання окремих митних процедур (законопроект 10257). Зокрема він стосується регулювання митних правил щодо транспортних засобів.

Одним із ключових аспектів закону є введення нової статті 481-1 до МКУ, яка встановлює відповідальність за невиконання обов’язку щодо вивезення транспортних засобів (особистого користування або комерційного призначення) за межі митної території України або їх поміщення в інший митний режим після видачі зі складу митного органу. Згідно з новою нормою, порушення 10-денного строку, визначеного частиною другою статті 242, тягне за собою штраф від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000–255 000 грн) або конфіскацію транспортного засобу.

Крім того, у ч. 6 статті 470 (порушення режиму транзиту) та ч. 6 ст. 481 (порушення строків тимчасового ввезення) розмір штрафів уточнено: замість фіксованих 10 НМДГ встановлено діапазон від 8 до 12 НМДГ.

Статті 472 (недекларування) та 484 (недостовірне декларування) передбачатимуть штрафи від 50 до 100% вартості транспортних засобів із можливою конфіскацією.

Стаття 482 (переміщення поза митним контролем) також уточнює штрафи (від 50 до 100% вартості з конфіскацією транспортних засобів, що використовувалися для переміщення) та виключає згадку про зловживання службовим становищем, акцентуючи на об’єктивних ознаках порушення.

Закон вносить зміни до статті 242 МКУ, уточнюючи порядок видачі транспортних засобів зі складів митних органів. Нова частина 2 встановлює, що у разі судового рішення про незастосування конфіскації, припинення провадження або виконання мирової угоди у справах за статтями 470 (ч. 6) та 481 (ч. 6), транспортні засоби повертаються утримувачу за умови відшкодування витрат на зберігання. Виняток становить припинення провадження через відсутність складу правопорушення, коли витрати не відшкодовуються. Утримувач зобов’язаний протягом 10 днів помістити транспортний засіб в інший митний режим або вивезти його за межі України.

Стаття 252-1 МКУ, яка регулює митне оформлення військової техніки та інших товарів за Формою 302, розширює перелік суб’єктів, що можуть скористатися спрощеним оформленням. До Збройних Сил України додано Національну гвардію, Держприкордонслужбу, СБУ, Нацполіцію, Службу зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Держспецзв’язок і Держспецтранс. Це полегшує переміщення транспортних засобів, що використовуються для потреб оборони.

Стаття 264 МКУ узгоджує строки тимчасового ввезення транспортних засобів із положеннями статті 355, замінюючи фіксований строк «не менше 1095 днів» на гнучкіший підхід, що враховує загальні норми Кодексу.

Закон передбачає зміни для транспортних засобів, переданих для потреб оборони чи гуманітарних цілей під час воєнного стану. Згідно з пунктом 68 розділу ХХІ МКУ, обов’язок сплати митних платежів і режим тимчасового ввезення припиняються для транспортних засобів, безоплатно переданих з 24 лютого 2022 року для потреб закладів охорони здоров’я (державної чи комунальної форми власності) або силових структур (ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, МВС, добровольчі формування тощо).

Також передбачено звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних правил (за статтями 469, 470, 481, 483, 485) осіб, які добровільно передали транспортні засоби (особистого користування чи гуманітарної допомоги за УКТ ЗЕД 8703, 8704) у період з 24 лютого 2022 року до 1 квітня 2024 року для потреб оборони. Звільнення застосовується за умови документального підтвердження передачі.

Стаття 511 МКУ уточнює, що тимчасово вилучатися можуть транспортні засоби комерційного призначення поряд із товарами та документами. Додано посилання на статтю 481-1, що розширює підстави для вилучення. Нова частина друга статті 516 встановлює обов’язковість експертизи вартості транспортних засобів, якщо санкція передбачає штраф у відсотках від їхньої вартості.

Автор: Наталя Мамченко

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