Шмыгаль: Украина впервые прошла 8 пересмотров МВФ в рамках одной программы

Впервые в истории независимости Украина прошла восемь пересмотров в рамках одной программы МВФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров заявил, что Украина впервые в истории независимости прошла восемь пересмотров в рамках одной программы Международного валютного фонда. По результатам — получен девятый транш в размере 500 млн долларов.

«Сегодня украинское Правительство и украинское государство являются ответственным партнером», — подчеркнул Премьер.

Шмыгаль также сообщил, что с начала полномасштабной войны Украина уже привлекла более 135 млрд долларов внешней бюджетной поддержки. Только на этой неделе Канада предоставила еще 1,7 млрд долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

«Наша совместная инициатива ERA дает результат — и российские замороженные деньги уже работают на оборону и устойчивость Украины», — подчеркнул он.

Отдельно глава правительства остановился на вопросе евроинтеграции. В частности, отметил начало председательства Дании в Совете ЕС, на которое Украина возлагает большие надежды, и завершение скрининга в сфере транспорта — одной из ключевых отраслей для интеграции. Следующий этап — имплементация сотен актов права ЕС в правовое поле Украины.

Как подчеркнул Шмыгаль, Украина стремится до конца года открыть все шесть переговорных кластеров.

Ранее мы писали, что МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) в обновленном Меморандуме указал, что украинские власти обязались, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) продолжит укреплять свои возможности по проведению риск-ориентированной верификации деклараций активов, сосредоточившись на публичных служащих, находящихся под юрисдикцией НАБУ, в сферах повышенного риска, включая восстановление и реконструкцию.

Добавим, в обновленный Меморандум с МВФ украинские должностные лица включили проведение пенсионной реформы, ограничение спецпенсий прокурорам, а также введение в действие нормы, согласно которой признание Конституционным Судом Украины неконституционными изменений не возвращает предыдущее правовое регулирование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.