За Алексея Чернышова внесли залог в 120 миллионов гривен

За вице-премьера Алексея Чернышова внесли 120 миллионов гривен залога.

Фото: novyny.live

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову в виде залога в размере 120 млн гривен.

2 июля стало известно, что за Алексея Чернышова внесен залог в размере 120 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии «УП».

«Залог внесен в полном объеме, определенном в постановлении следственного судьи», — заявила Олеся Чемерис.

Напомним, ВАКС не отстранил Алексея Чернышева от должности вице-премьера и министра национального единства.

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