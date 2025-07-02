В Днепропетровской области будут судить супругов, которые изготавливали поддельные справки для уклонистов

Стоимость поддельной справки составляла 11 тысяч долларов.

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В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении супругов, которые наладили изготовление фиктивных медицинских справок для военнообязанных.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, бывшая медсестра и ее муж в Днепре и Кривом Роге оформляли поддельные документы о тяжелых заболеваниях для «списания» с воинского учета. Стоимость одной такой справки составляла 11 тысяч долларов США.

Во время получения средств они были задержаны. У подозреваемых изъято более 29 000 грн, 24 000 долларов США и около 29 000 евро. На деньги наложен арест, и они переданы в АРМА.

В прокуратуре добавили, что им предъявлено обвинение в подделке документов, получении неправомерной выгоды и покушении на незаконную переправку лиц через границу.

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