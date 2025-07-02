5000 долларов за «зеленую границу» — в Ужгороде разоблачили переправщика военнообязанных

36-летний ужгородец организовывал незаконный выезд мужчин в Словакию в обход пунктов пропуска.

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В Ужгороде полицейские заблокировали схему незаконной переправки военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Правоохранители установили, что к организации противоправной деятельности причастен 36-летний житель Ужгорода. Злоумышленник предлагал военнообязанным гражданам незаконный выезд из Украины вне пунктов пропуска. Стоимость своих «услуг» он оценивал в 5000 долларов за человека.

Во время контроля за совершением преступления полицейские задержали подозреваемого в Ужгороде, недалеко от украинско-словацкой границы. Мужчина как раз пытался переправить военнообязанного «зелёной» границей в соседнюю Словакию.

В ходе личного обыска у фигуранта были изъяты деньги, полученные от клиента, и мобильный телефон.

Задержанный, в порядке статьи 208 УПК Украины, помещён в изолятор временного содержания.

По данному факту следователи Ужгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершённая из корыстных побуждений.

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