АП ВАКС смягчила приговор экс-судье из Ивано-Франковщины Владимиру Булке, уличенному во взяточничестве

Апелляционная палата ВАКС на 1 год уменьшила срок наказания Владимиру Булке, разоблаченному на получении 5 тысяч евро неправомерной выгоды.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 июля смягчила приговор бывшему судье Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимиру Булке, которого уличили в получении взятки в размере 5 тыс. евро. Согласно решению суда апелляционной инстанции, срок наказания уменьшен с 6 до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как установило следствие, Булка получил неправомерную выгоду от председателя правления одного из обществ за вынесение решения о продлении полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве.

Выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции частично поддержал позицию стороны защиты и смягчил наказание, назначив лицу 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности судьи, прокурора и адвоката сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Вместе с тем суд отменил арест ювелирных изделий и монет, принадлежащих бывшей супруге осужденного.

Остальные положения приговора оставлены без изменений.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

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