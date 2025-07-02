Когда налоговый долг признается безнадежным — разъяснение

Налоговый долг считается безнадежным в случае смерти должника, банкротства, истечения срока давности, форс-мажора или отсутствия имущества для взыскания.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Сумской области разъяснило, когда налоговый долг признается безнадежным.

Под термином «безнадежный» налоговый долг понимается:

– налоговая задолженность плательщика налогов, признанного банкротом, требования к которому не были удовлетворены в связи с недостаточностью имущества банкрота;

– налоговая задолженность физического лица, которое:

признано в судебном порядке недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлено умершим — при недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание согласно закону;

умерло — при недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание согласно закону;

находится в розыске более 720 дней;

– налоговая задолженность плательщика налогов, в отношении которой истек срок давности, установленный Налоговым кодексом (1095 дней с момента возникновения налоговой задолженности);

– налоговая задолженность плательщика налогов, возникшая вследствие форс-мажорных обстоятельств;

– налоговая задолженность плательщика налогов, в отношении которого в Государственный реестр внесена запись о прекращении на основании решения суда;

– для банков — на основании решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об утверждении отчета о завершении ликвидации банка или решения Национального банка Украины об утверждении ликвидационного баланса, принятии окончательного отчета ликвидатора и завершении процедуры ликвидации.

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