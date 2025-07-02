Когда налоговый долг признается безнадежным — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы в Сумской области разъяснило, когда налоговый долг признается безнадежным.
Под термином «безнадежный» налоговый долг понимается:
– налоговая задолженность плательщика налогов, признанного банкротом, требования к которому не были удовлетворены в связи с недостаточностью имущества банкрота;
– налоговая задолженность физического лица, которое:
– налоговая задолженность плательщика налогов, в отношении которой истек срок давности, установленный Налоговым кодексом (1095 дней с момента возникновения налоговой задолженности);
– налоговая задолженность плательщика налогов, возникшая вследствие форс-мажорных обстоятельств;
– налоговая задолженность плательщика налогов, в отношении которого в Государственный реестр внесена запись о прекращении на основании решения суда;
– для банков — на основании решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об утверждении отчета о завершении ликвидации банка или решения Национального банка Украины об утверждении ликвидационного баланса, принятии окончательного отчета ликвидатора и завершении процедуры ликвидации.
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