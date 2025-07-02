Кабмин утвердил требования к заявлению на получение интегрированного экологического разрешения

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что правительство утвердило документ, устанавливающий единые требования к форме и содержанию заявления на получение интегрированного экологического разрешения.
Уже с 8 августа 2025 года операторы установок, которые осуществляют или будут осуществлять виды деятельности, определенные Законом Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», смогут подавать в Минэкологии заявления на получение интегрированного экологического разрешения.
Заявление и документы, предусмотренные Законом, будут подаваться оператором установки в Минэкологии через средства Единого государственного реестра интегрированных экологических разрешений.
В ведомстве напомнили, что в настоящее время продолжается тестирование соответствующей ИТ-системы выдачи интегрированных экологических разрешений, с целью ее совершенствования и учета предложений всех заинтересованных сторон.
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