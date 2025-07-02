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Кабмін затвердив вимоги до заяви про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу

21:06, 2 липня 2025
З 8 серпня оператори установок зможуть подавати до Міндовкілля заяви на отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу.
Кабмін затвердив вимоги до заяви про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу
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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що уряд затвердив документ, який встановлює єдині вимоги до форми і змісту заяви про отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Вже з 8 серпня 2025 року оператори установок, які провадять або будуть провадити види діяльності, визначені Законом України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» зможуть подавати до Міндовкілля заяви на отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Заява та документи, які передбачені Законом будуть подаватися оператором установки до Міндовкілля через засоби Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

У відомстві нагадали, що наразі триває тестування відповідної ІТ-системи видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів, щоб вдосконалити систему та врахувати пропозиції всіх зацікавлених сторін.

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Кабінет Міністрів України

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