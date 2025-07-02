Коли податковий борг визнається безнадійним — роз’яснення

Головне управління Державної податкової служби у Сумській області роз’яснило, коли податковий борг визнається безнадійним.
Під терміном «безнадійний» податковий борг передбачається:
– податковий борг платника податку, визнаного банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;
– податковий борг фізичної особи, яка:
– податковий борг платника податків, стосовно якого минув термін давності, встановлений Кодексом (1095 днів з дня виникнення податкового боргу);
– податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин;
– податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;
– для банків – на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
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