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Коли податковий борг визнається безнадійним — роз’яснення

22:37, 2 липня 2025
Податковий борг вважається безнадійним у разі смерті боржника, банкрутства, закінчення строку давності, форс-мажору або відсутності майна для стягнення.
Коли податковий борг визнається безнадійним — роз’яснення
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Головне управління Державної податкової служби у Сумській області роз’яснило, коли податковий борг визнається безнадійним.

Під терміном «безнадійний» податковий борг передбачається:

– податковий борг платника податку, визнаного банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

– податковий борг фізичної особи, яка:

  • визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • понад 720 днів перебуває у розшуку;

– податковий борг платника податків, стосовно якого минув термін давності, встановлений Кодексом (1095 днів з дня виникнення податкового боргу);

– податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин;

– податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;

– для банків – на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

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борг ДПС

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