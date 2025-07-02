Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

АП ВАКС пом’якшила вирок екссудді з Івано-Франківщини Володимиру Булці, якого викрили на хабарі

16:17, 2 липня 2025
Апеляційна палата ВАКС на 1 рік зменшила строк покарання Володимиру Булці, якого викрили на одержанні 5 тисяч євро неправомірної вигоди.
АП ВАКС пом’якшила вирок екссудді з Івано-Франківщини Володимиру Булці, якого викрили на хабарі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 липня пом’якшила вирок колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області Володимиру Булці, якого викрили на отриманні 5 тис. євро хабаря. Згідно з рішенням суду апеляційної інстанції, строк покарання зменшено з 6 до 5 років позбавлення волі. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як встановлено слідством, Булка отримав неправомірну вигоду від голови правління одного з товариств за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково підтримав позицію сторони захисту та пом’якшив покарання, призначивши особі 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката на строк три роки з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. Разом із тим суд скасував арешт ювелірних виробів та монети, що належать колишній дружині засудженого.

Решту положень вироку залишено без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суддя хабар Івано-Франківськ вирок Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон, за яким товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, що не відповідають заявленим характеристикам, зможуть конфіскувати

Пересилання через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших документах, буде тягнути за собою накладення штрафу в розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з конфіскацією таких товарів або без такої.

Міноборони України запросило телефонну розмову з Пентагоном для з’ясування ситуації з пакетами оборонної допомоги від США

Українське Міноборони запросило розмову з Пентагоном щодо повідомлень про затримку постачання елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США.

Україна має швидко ухвалити закон про податки з продажу товарів через онлайн-платформи – де ознайомитися з вимогою МВФ, документ

Де можна ознайомитися з текстом Меморандуму з МВФ, зокрема з вимогою про ухвалення закону щодо податків з продажу товарів через онлайн-платформи.

За дорученням Андрія Сибіги МЗС запросило до себе повіреного у справах США щодо питання оборонних пакетів

У МЗС України тимчасово повіреному у справах США з української сторони було доведено до відома, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну, а не шукати миру

Новопризначений суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков складе присягу 3 липня

Це призначення повертає КСУ кворум для прийняття рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду