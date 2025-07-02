АП ВАКС пом’якшила вирок екссудді з Івано-Франківщини Володимиру Булці, якого викрили на хабарі

Апеляційна палата ВАКС на 1 рік зменшила строк покарання Володимиру Булці, якого викрили на одержанні 5 тисяч євро неправомірної вигоди.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 липня пом’якшила вирок колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області Володимиру Булці, якого викрили на отриманні 5 тис. євро хабаря. Згідно з рішенням суду апеляційної інстанції, строк покарання зменшено з 6 до 5 років позбавлення волі. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як встановлено слідством, Булка отримав неправомірну вигоду від голови правління одного з товариств за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково підтримав позицію сторони захисту та пом’якшив покарання, призначивши особі 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката на строк три роки з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. Разом із тим суд скасував арешт ювелірних виробів та монети, що належать колишній дружині засудженого.

Решту положень вироку залишено без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

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