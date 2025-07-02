5000 доларів за «зелений кордон» — в Ужгороді викрили переправника військовозобов’язаних

36-річний ужгородець організовував незаконний виїзд чоловіків до Словаччини в обхід пунктів пропуску.

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В Ужгороді поліцейські заблокували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що до організації протиправної діяльності причетний 36-річний мешканець Ужгорода. Зловмисник пропонував військовозобов’язаним громадянам незаконний виїзд з України поза пунктами пропуску. Свої «послуги» він оцінював у 5000$ за особу.

Під час контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали підозрюваного в Ужгороді, неподалік українсько-словацького кордону. Чоловік саме намагався переправити військовозобов’язаного «зеленим кордоном» до сусідньої Словаччини.

У ході особистого обшуку у фігуранта вилучено гроші, які він отримав від клієнта, та мобільний телефон.

Затриманого у порядку статті 208 КПК України поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі Ужгородського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

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