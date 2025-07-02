На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке виготовляло підроблені довідки для ухилянтів

Вартість підробленої довідки становила 11 тисяч доларів.

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На Дніпропетровщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, яке налагодило виготовлення фіктивних медичних довідок для військовозобов’язаних.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, колишня медсестра та її чоловік у Дніпрі та Кривому Розі для «списання» з військового обліку оформлювали фальшиві документи про тяжкі захворювання, вартість якої становила 11 тисяч доларів США.

Під час отримання коштів їх затримано. У підозрюваних вилучено понад 29 000 грн, 24 000 доларів США та близько 29 000 євро, на які накладено арешт та передано до АРМА.

У прокуратурі додали, було висунуто обвинувачення у підробці документів, одержання неправомірної вигоди та замах на незаконне переправлення осіб через кордон.

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