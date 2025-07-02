За Олексія Чернишова внесли заставу у 120 млн гривень

За віце-прем’єр-міністра Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави.

Фото: novyny.live

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

2 липня стало відомо, що за Олексія Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень. Про повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі «Українській правді».

«Заставу внесли у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді», - заявила Олеся Чемерис.

Нагадаємо, ВАКС не відсторонив Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.

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