Практика судів
  1. В Україні

Шмигаль: Україна вперше пройшла 8 переглядів МВФ в межах однієї програми

07:36, 3 липня 2025
Вперше в історії незалежності Україна пройшла вісім переглядів в межах однієї програми МВФ.
Шмигаль: Україна вперше пройшла 8 переглядів МВФ в межах однієї програми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів заявив, що Україна вперше в історії незалежності пройшла вісім переглядів в межах однієї програми Міжнародного валютного фонду. За результатами — отримано дев’ятий транш обсягом 500 млн доларів.

«Сьогодні український Уряд та українська держава є відповідальним партнером», — наголосив Прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що з початку повномасштабної війни Україна вже залучила понад 135 млрд доларів зовнішньої бюджетної підтримки. Лише цього тижня Канада надала ще 1,7 млрд доларів, забезпечених доходами від заморожених активів РФ.

«Наша спільна ініціатива ERA дає результат і російські заморожені гроші вже працюють на оборону та стійкість України», — підкреслив він.

Окремо очільник уряду зупинився на євроінтеграції. Зокрема, відзначив старт головування Данії в Раді ЄС, на яке Україна покладає великі очікування, та завершення скринінгу у сфері транспорту — одній із ключових галузей для інтеграції. Наступний етап — імплементація сотень актів права ЄС у правове поле України.

Як наголосив Шмигаль, Україна прагне до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів.

Раніше ми писали, що МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому Меморандумі вказав, що українська влада зобов'язалася, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжуватиме зміцнювати свої спроможності щодо проведення ризик-орієнтованої верифікації декларацій активів, зосереджуючись на публічних службовцях, які перебувають під юрисдикцією НАБУ, у сферах підвищеного ризику, включно з відбудовою та відновленням.

Додамо, в оновлений Меморандум з МВФ українські урядовці записали проведення пенсійної реформи, обмеження спецпенсій прокурорам, а також уведення в дію норми, відповідно до якої визнання КСУ неконституційними змін не повертає попереднє правове регулювання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МВФ Денис Шмигаль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Впровадження суду присяжних, аудит і можлива реорганізація органів системи правосуддя – що записав уряд в Бюджетній декларації

Кабмін вважає, що Україні наразі потрібен суд присяжних, а також два нових суди – СОАС і СААС.

Суд встановив наявність шлюбних відносин між двома чоловіками – тепер громадяни України спробують возз’єднатися за кордоном як члени сім’ї

Для встановлення факту спільного проживання чоловіків однією сім’єю, суд заслухав свідків, дослідив фото з церемонії одруження чоловіків та їх спільний побут.

Санкції США проти РФ через війну в Україні не скасовано – Офіс Президента

Управління з контролю за іноземними активами США виключило з переліку низку російських суб’єктів, які були під санкціями через сирійську програму, але санкції США через війну в Україні не скасовували.

Між Україною та США зараз з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки – Володимир Зеленський

Президент Зеленський заслухав доповіді Умєрова та Сибіги щодо відносин зі США і зазначив, що зараз на робочих рівнях з’ясовуються усі деталі стосовно постачання зброї від США.

Земельні ділянки у межах прикордонної смуги належать до земель оборони і можуть перебувати лише у державній власності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у питанні про те, чи розміщення частин земельних ділянок в межах прикордонної смуги автоматично відносить їх до земель оборони самим фактом такого розміщення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео