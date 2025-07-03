Шмигаль: Україна вперше пройшла 8 переглядів МВФ в межах однієї програми

Вперше в історії незалежності Україна пройшла вісім переглядів в межах однієї програми МВФ.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів заявив, що Україна вперше в історії незалежності пройшла вісім переглядів в межах однієї програми Міжнародного валютного фонду. За результатами — отримано дев’ятий транш обсягом 500 млн доларів.

«Сьогодні український Уряд та українська держава є відповідальним партнером», — наголосив Прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що з початку повномасштабної війни Україна вже залучила понад 135 млрд доларів зовнішньої бюджетної підтримки. Лише цього тижня Канада надала ще 1,7 млрд доларів, забезпечених доходами від заморожених активів РФ.

«Наша спільна ініціатива ERA дає результат і російські заморожені гроші вже працюють на оборону та стійкість України», — підкреслив він.

Окремо очільник уряду зупинився на євроінтеграції. Зокрема, відзначив старт головування Данії в Раді ЄС, на яке Україна покладає великі очікування, та завершення скринінгу у сфері транспорту — одній із ключових галузей для інтеграції. Наступний етап — імплементація сотень актів права ЄС у правове поле України.

Як наголосив Шмигаль, Україна прагне до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів.

Раніше ми писали, що МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому Меморандумі вказав, що українська влада зобов'язалася, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжуватиме зміцнювати свої спроможності щодо проведення ризик-орієнтованої верифікації декларацій активів, зосереджуючись на публічних службовцях, які перебувають під юрисдикцією НАБУ, у сферах підвищеного ризику, включно з відбудовою та відновленням.

Додамо, в оновлений Меморандум з МВФ українські урядовці записали проведення пенсійної реформи, обмеження спецпенсій прокурорам, а також уведення в дію норми, відповідно до якої визнання КСУ неконституційними змін не повертає попереднє правове регулювання.

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