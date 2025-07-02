Минобороны Украины запросило телефонный разговор с Пентагоном для выяснения ситуации с пакетами оборонной помощи от США

Украинское Минобороны запросило разговор с Пентагоном относительно сообщений о задержке поставок элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США.

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Министерство обороны Украины сообщает, что запросило телефонный разговор с Пентагоном. Речь идет о необходимости выяснить реальную ситуацию на фоне сообщений о задержке с поставками оборонных пакетов.

«Относительно сообщений об оборонных поставках от Соединенных Штатов Америки.

Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставки определенных элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок.

Украина не получала официальных уведомлений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Минобороны.

«Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников», — подчеркнули в ведомстве.

«Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи – прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты», — добавили там.

Напомним, 2 июля, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель для обсуждения поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США и подчеркнула критическую важность продолжения поставок ранее выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира.

Как ранее сообщали американские медиа, в частности Politico, Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и дроны. По данным источников издания, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

Указывается, что в Пентагоне обеспокоены тем, что запасы артиллерии, систем ПВО и высокоточного оружия снижаются до критического уровня.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

«Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, в то же время сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации», — сказал Колби.

Автор: Наталя Мамченко

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