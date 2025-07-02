Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Минобороны Украины запросило телефонный разговор с Пентагоном для выяснения ситуации с пакетами оборонной помощи от США

14:44, 2 июля 2025
Украинское Минобороны запросило разговор с Пентагоном относительно сообщений о задержке поставок элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США.
Минобороны Украины запросило телефонный разговор с Пентагоном для выяснения ситуации с пакетами оборонной помощи от США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сообщает, что запросило телефонный разговор с Пентагоном. Речь идет о необходимости выяснить реальную ситуацию на фоне сообщений о задержке с поставками оборонных пакетов.

«Относительно сообщений об оборонных поставках от Соединенных Штатов Америки.

Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставки определенных элементов ранее выделенных пакетов оборонной помощи от США и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок.

Украина не получала официальных уведомлений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Минобороны.

«Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными. Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников», — подчеркнули в ведомстве.

«Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи – прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты», — добавили там.

Напомним, 2 июля, по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель для обсуждения поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США и подчеркнула критическую важность продолжения поставок ранее выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира.

Как ранее сообщали американские медиа, в частности Politico, Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и дроны. По данным источников издания, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

Указывается, что в Пентагоне обеспокоены тем, что запасы артиллерии, систем ПВО и высокоточного оружия снижаются до критического уровня.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

«Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, в то же время сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов Администрации», — сказал Колби.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оборона Минобороны Пентагон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду