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Андрій Єрмак порадив українцям менше рефлексувати «на гучні заголовки про оборонку»

16:54, 2 липня 2025
Андрій Єрмак говорячи про новини щодо оборонки підкреслив, що вагу має лише офіційна інформація.
Андрій Єрмак порадив українцям менше рефлексувати «на гучні заголовки про оборонку»
Фото: armyinform.com.ua
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Як раніше повідомлялося, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі заявляв, що Пентагон «продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання деяких обіцяних боєприпасів.

У свою чергу член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що Україна поки не отримала офіційного підтвердження від США щодо призупинення постачання зенітних ракет та інших боєприпасів, однак такий варіант раніше розглядався.

Згодом керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості офіційної інформації США щодо оборонної допомоги Україні.

«Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація», - заявив він.

Додамо, Міноборони України запросило телефонну розмову з Пентагоном для з’ясування ситуації з пакетами оборонної допомоги від США.

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США Україна Андрій Єрмак

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