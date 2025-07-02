Генсек НАТО відреагував на повідомлення про зупинку постачання деяких видів зброї Україні від США

Марк Рютте заявив, що Києву критично необхідна підтримка союзників, зокрема США.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News заявив, що найближчим часом Україна не зможе обійтися без боєприпасів та систем протиповітряної оборони без допомоги партнерів, зокрема Сполучених Штатів.

«У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони, минулого тижня президент (ред: Трамп) та Президент Зеленський це обговорювали, особливо сфокусувавшись на ППО», — зазначив Рютте.

Він також зауважив, що допомога від європейських країн зростає — цьогоріч вона вже сягнула 45 мільярдів євро, однак цього недостатньо без практичної участі США.

«В інтересах США – не програти війну в Україні. Мати Росію на кордонах з Європою – це небезпека. Безпека Європи – це безпека США, все цілком взаємопов'язано», — наголосив Генсек НАТО.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повідомило, що запросило телефонну розмову з Пентагоном. Йдеться про необхідність з’ясувати дійсну ситуацію на тлі повідомлень про затримку з постачанням оборонних пакетів.

«Щодо повідомлень про оборонні постачання від Сполучених Штатів Америки.

Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні.

Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України», зазначили у Міноборони.

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