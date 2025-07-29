Новая версия ChatGPT от OpenAI обходит CAPTCHA и выполняет действия человека.

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Самая современная версия ChatGPT, разработанная компанией OpenAI, получила способность имитировать действия человека в интернете, в частности успешно проходить CAPTCHA-тесты, предназначенные для проверки, что пользователь не является ботом. Об этом сообщает издание The Independent.

Новый инструмент, который называют агентным искусственным интеллектом (ИИ), может действовать от имени пользователя, выполняя широкий спектр задач в онлайн-пространстве. В частности, он способен совершать покупки, бронировать столики в ресторанах, планировать встречи и даже анализировать содержимое веб-сайтов. По словам OpenAI, это является «естественной эволюцией» модели, которая теперь может выполнять сложные задачи с минимальным вмешательством человека.

Пользователи платных версий ChatGPT (Pro, Plus и Team), которые тестировали новую функциональность, сообщили, что ИИ легко обходит системы безопасности, такие как Cloudflare, которые защищают веб-сайты от автоматизированных ботов. В заметке на Reddit один из пользователей привел пример, когда ChatGPT заявил: «Я нажму флажок «Подтвердить, что вы человек«, чтобы завершить верификацию на Cloudflare».

Эта способность вызвала активное обсуждение в сети. CAPTCHA-тесты, которые долгое время были эффективным барьером против автоматизированного трафика, теперь оказались под угрозой из-за новых возможностей ИИ. Это создает серьезный вызов для безопасности в интернете.

OpenAI уверяет, что модель всегда запрашивает разрешение пользователя перед выполнением важных действий и позволяет остановить процесс в любой момент. В блоге компании отмечается: «ChatGPT теперь может работать вместо вас, используя ваш компьютер - от фильтрации результатов до запуска кода и создания аналитических презентаций». Это первый случай, когда ChatGPT получил возможность автономного взаимодействия с веб-пространством.

В то же время в OpenAI признают, что повышение автономности модели увеличивает потенциальные риски. Для их уменьшения компания усилила технические ограничения, в частности ввела фильтры конфиденциальности и регулирования доступа к интернету. Однако в OpenAI отметили: «Хотя новые меры предосторожности существенно снижают риск, расширение возможностей агента означает повышение общего профиля опасности».

Развитие таких технологий ставит перед человечеством новые вызовы, ведь традиционные методы защиты, например CAPTCHA, могут стать недостаточными для противодействия современным ИИ-системам.

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