Практика судів
  1. У світі

ChatGPT навчився проходити перевірку на людяність

19:53, 29 липня 2025
Нова версія ChatGPT від OpenAI обходить CAPTCHA та виконує дії людини.
ChatGPT навчився проходити перевірку на людяність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найсучасніша версія ChatGPT, розроблена компанією OpenAI, отримала здатність імітувати дії людини в інтернеті, зокрема успішно проходити CAPTCHA-тести, призначені для перевірки, що користувач не є ботом. Про це повідомляє видання The Independent.

Новий інструмент, який називають агентним штучним інтелектом (ШІ), може діяти від імені користувача, виконуючи широкий спектр завдань в онлайн-просторі. Зокрема, він здатен здійснювати покупки, бронювати столики в ресторанах, планувати зустрічі та навіть аналізувати вміст вебсайтів. За словами OpenAI, це є «природною еволюцією» моделі, яка тепер може виконувати складні завдання з мінімальним втручанням людини.

Користувачі платних версій ChatGPT (Pro, Plus і Team), які тестували нову функціональність, повідомили, що ШІ легко обходить системи безпеки, такі як Cloudflare, які захищають вебсайти від автоматизованих ботів. У дописі на Reddit один із користувачів навів приклад, коли ChatGPT заявив: «Я натисну прапорець “Підтвердити, що ви людина”, щоб завершити верифікацію на Cloudflare».

Ця здатність викликала активне обговорення в мережі. CAPTCHA-тести, які тривалий час були ефективним бар’єром проти автоматизованого трафіку, тепер опинилися під загрозою через нові можливості ШІ. Це створює серйозний виклик для безпеки в інтернеті.

OpenAI запевняє, що модель завжди запитує дозвіл користувача перед виконанням важливих дій і дозволяє зупинити процес у будь-який момент. У блозі компанії зазначається: «ChatGPT тепер може працювати замість вас, використовуючи ваш комп’ютер – від фільтрації результатів до запуску коду та створення аналітичних презентацій». Це перший випадок, коли ChatGPT отримав можливість автономної взаємодії з вебпростором.

Водночас в OpenAI визнають, що підвищення автономності моделі збільшує потенційні ризики. Для їх зменшення компанія посилила технічні обмеження, зокрема запровадила фільтри конфіденційності та регулювання доступу до інтернету. Проте в OpenAI зазначили: «Хоча нові запобіжні заходи суттєво знижують ризик, розширення можливостей агента означає підвищення загального профілю небезпеки».

Розвиток таких технологій ставить перед людством нові виклики, адже традиційні методи захисту, як-от CAPTCHA, можуть стати недостатніми для протидії сучасним ШІ-системам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення законності актів місцевого самоврядування – які повноваження отримає орган нагляду

Народні депутати незабаром розглянуть в цілому законопроект щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області