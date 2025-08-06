Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на товары из Индии

Дополнительные пошлины на индийские товары связаны с покупкой Индией российской нефти.

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Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о введении нового тарифа в размере 25% на товары из Индии. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

В Белом доме утверждают, что дополнительные пошлины на индийские товары связаны с покупкой Индией российской нефти.

25% пошлины вступят в силу через 21 день после даты указа.

Ранее Дональд Трамп критиковал Индию за значительные закупки энергоресурсов и военного оборудования у России. Он заявлял, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской энергии, несмотря на призывы мирового сообщества прекратить поддержку Москвы на фоне войны против Украины.

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