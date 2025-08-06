Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на товари з Індії

Додаткові мита на індійські товари пов'язані з купівлею Індією російської нафти.

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Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення нового тарифу у розмірі 25% на індійські товари. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У Білому домі стверджують, що додаткові мита на індійські товари пов'язані з купівлею Індією російської нафти.

25% мито набуде чинності через 21 день після дати указу.

Раніше Дональд Трамп критикував Індію за значні закупівлі енергоносіїв і військового обладнання в Росії. Він заявляв, що Індія та Китай є найбільшими покупцями російської енергії, попри заклики світової спільноти припинити підтримку Москви на тлі війни проти України.

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