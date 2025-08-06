Ощадбанк виставив на торги готель Ramada і бізнес-центр «Європа» у Києві

Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada Encore та бізнес-центр «Європа» за процедурою фінансового лізингу.

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Ощадбанк виставив на продаж готель Ramada та бізнес-центр «Європа» через відритий торговельний майданчик OpenMarket ДП «Сетам». Про це йдеться у повідомленні банку.

Початкова вартість - понад 797 млн грн.

Зокрема, на умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний центр загальною площею 39,59 тис. кв.м із дворівневою автостоянкою площею 17,5 тис. кв.м, який являє собою 22-поверховий готель «чотири зірки» під брендом Ramada Encore та БЦ «Європа».

Готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура готелю включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв.м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.

Нерухомість розташована у Києві на Столичному шосе, 103 — на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку Обухова та Конча-Заспи.

Переможця торгів визначать за найвищою ціновою пропозицією щодо суми першого лізингового платежу, яку учасники подаватимуть під час торгів. Крок підвищення – 1 млн грн.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту.

Винагорода лізингодавцю — 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості. Для участі в аукціоні необхідно внести гарантійний платіж у розмірі 10 млн грн.

Аукціон запланований на 19 серпня 2025 року.

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