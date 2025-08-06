У Києві з подружжя суддів можуть стягнути необґрунтованих активів на понад 7 млн грн

Активи, які належать родині суддів, можуть стягнути в дохід держави.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 7,3 млн грн, які належать родині суддів районних судів м. Києва, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Йдеться про частину квартири вартістю понад 6 млн грн, паркомісце — понад 622 тис. грн, а також частину іншого паркомісця вартістю понад 540 тис. грн в елітному житловому комплексі столиці.

За даними НАЗК, частину зазначених активів впродовж 2022-2023 років придбав родич подружжя за значно заниженою ціною — майже у два рази дешевше за ринкову.

«Проте фактично розпоряджалися даним майном посадовці.

Проаналізувавши доходи та заощадження подружжя суддів та їх родича, НАЗК встановило, що вони не могли придбати згадані активи за рахунок законних доходів», - заявили у НАЗК

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

На даний момент за заявою прокурора САП ВАКС наклав арешт на зазначене майно.

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