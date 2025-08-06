В Киеве с семейной пары судей могут взыскать необоснованные активы более чем на 7 млн грн

Активы, принадлежащие семье судей, могут взыскать в доход государства.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о признании активов на сумму свыше 7,3 млн грн необоснованными и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация).

Речь идет о части квартиры стоимостью более 6 млн грн, парковочном месте — более 622 тыс. грн, а также части другого парковочного места стоимостью свыше 540 тыс. грн в элитном жилом комплексе столицы.

По данным НАПК, часть указанных активов в 2022–2023 годах приобрел родственник супругов по значительно заниженной цене — почти вдвое ниже рыночной.

«Однако фактически распоряжались этим имуществом должностные лица.

Проанализировав доходы и сбережения супругов-судей и их родственника, НАПК установило, что они не могли приобрести указанные активы за счет законных доходов», — заявили в агентстве.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

На данный момент по заявлению прокурора САП ВАКС наложил арест на указанное имущество.

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