Ощадбанк выставил на торги отель Ramada и бизнес-центр «Европа» в Киеве

Ощадбанк выставил на продажу гостиницу Ramada Encore и бизнес-центр «Европа» по процедуре финансового лизинга.

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Ощадбанк выставил на продажу отель Ramada и бизнес-центр «Европа» через открытую торговую площадку OpenMarket ГП «СЕТАМ». Об этом говорится в сообщении банка.

Начальная стоимость — более 797 млн грн.

В частности, на условиях финансового лизинга на аукцион выставлен административно-гостиничный центр общей площадью 39,59 тыс. кв.м с двухуровневой автостоянкой площадью 17,5 тыс. кв.м, который включает 22-этажный четырехзвездочный отель под брендом Ramada Encore и БЦ «Европа».

Отель рассчитан на 332 номера и 58 апартаментов. Инфраструктура комплекса включает конференц-центр общей площадью более 4 тыс. кв.м с 20 конференц-залами, двухуровневую парковку, фитнес-центры, рестораны.

Недвижимость расположена в Киеве на Столичном шоссе, 103 — на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении Обухова и Конча-Заспы.

Победителя торгов определят по наивысшему ценовому предложению суммы первого лизингового платежа, которую участники подадут во время торгов. Шаг повышения — 1 млн грн.

Срок финансового лизинга составляет 10 лет (120 месяцев), с графиком внесения последующих платежей, определенным в документации лота.

Вознаграждение лизингодателю — 8,59% годовых, начисляется на остаток задолженности. Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный платеж в размере 10 млн грн.

Аукцион запланирован на 19 августа 2025 года.

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