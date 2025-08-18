Практика судов
В Британии отстранили судью, который раскрыл личность предполагаемой жертвы насилия

21:53, 18 августа 2025
Судью отстранили от должности после того, как он раскрыл личность предполагаемой жертвы по делу о насилии, что признали грубым нарушением.
В Британии судью низшей инстанции (magistrate) Дэвида Армитиджа отстранили после того, как он раскрыл личность предполагаемой жертвы по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Law Gazette.

По данным Управления по расследованию поведения судей (Judicial Conduct Investigations Office, JCIO), Армитидж передал членам организации, с которой был связан, информацию, полученную в своей судейской роли, которая могла идентифицировать потерпевшую. Такие действия квалифицировали как «грубое нарушение» служебных обязанностей.

Сам Армитидж заявил, что в тот момент «не знал о положениях об анонимности», предусмотренных законом Sexual Offences (Amendment) Act 1992.

По его словам, он считал своим долгом предупредить организацию о возможных рисках, признавая, что распространение данных могло быть «неправильным шагом», однако было сделано ненамеренно и «с наилучшими намерениями».

В JCIO отметили, что дисциплинарная панель учла искреннее раскаяние Армитиджа, его готовность взять на себя полную ответственность и отсутствие предыдущих нарушений. В то же время подчеркивалось, что он действовал без консультаций с руководством магистратуры или судебным советником.

«Если бы господин Армитидж остался на должности после грубого нарушения, это подорвало бы доверие общества к судебной системе», — говорится в решении.

Окончательное решение о его отстранении приняла главный судья по согласованию с лорд-канцлером.

