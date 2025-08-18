Практика судів
У Британії відсторонили суддю, який розкрив особу ймовірної жертви насильства

21:53, 18 серпня 2025
Суддю відсторонили від посади після того, як він розкрив особу ймовірної жертви у справі про насильство, що визнали грубим порушенням.
У Британії суддю нижчої інстанції (magistrate) Девіда Армітіджа відсторонили після того, як він розкрив особу ймовірної жертви у справі про сексуальне насильство. Про це повідомляє Law Gazette.

За даними Управління з розслідування поведінки суддів (Judicial Conduct Investigations Office, JCIO), Армітідж передав членам організації, з якою був пов’язаний, інформацію, отриману у своїй суддівській ролі, що могла ідентифікувати потерпілу. Такі дії кваліфікували як «грубе порушення» службових обов’язків.

Сам Армітідж заявив, що на той момент «не знав про положення щодо анонімності», передбачені законом Sexual Offences (Amendment) Act 1992.

За його словами, він вважав своїм обов’язком попередити організацію про можливі ризики, визнаючи, що поширення даних могло бути «неправильним кроком», однак було зроблене ненавмисно та «з найкращих намірів».

У JCIO зазначили, що дисциплінарна панель врахувала щире каяття Армітіджа, готовність взяти на себе повну відповідальність і відсутність попередніх порушень. Водночас наголошувалося, що він діяв без консультацій із керівництвом магістратури чи судовим радником.

«Якби пан Армітідж залишився на посаді після грубого порушення, це підірвало б довіру суспільства до судової системи», — йдеться у рішенні.

Остаточне рішення про його усунення ухвалила головний суддя за погодженням із лорд-канцлером.

