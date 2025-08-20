В Польше после лобового столкновения автобус перевернулся, грузовик загорелся – есть пострадавшие

Среди травмированных в ДТП – ребенок.

В ночь со вторника на среду вблизи села Повеж в Польше произошла авария с участием грузовика и автобуса, которая привела к перекрытию скоростной трассы S7 Варшава-Гданьск. Об этом сообщает TVP Info.

По информации полиции Недзицы, у грузовика, который двигался в направлении Гданьска, вероятно, лопнула шина. Водитель потерял контроль, пробил разделительный барьер и столкнулся лоб в лоб с автобусом, в котором находились семь пассажиров. От удара автобус перевернулся на бок, а кабина грузовика, перевозившего зерно, загорелась.

Изначально сообщалось, что пострадали водители обоих транспортных средств. Впоследствии стало известно, что в больницы доставлены еще пять пассажиров автобуса, среди которых 9-летний ребенок, сообщил представитель Варминско-Мазурской пожарной охраны Гжегож Ружанский.

На место аварии прибыли двенадцать пожарных подразделений из Недзицкого, Дзялдувского районов и города Млавы. Движение на трассе S7 в направлении Варшавы перекрыто, организован объезд от развязки Повеж до развязки Напьерки. Ограничения могут продлиться несколько часов.

Фото: KWP w Olsztynie

