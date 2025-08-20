У Польщі після лобового зіткнення автобус перекинувся, вантажівка загорілася – є постраждалі

Серед травмованих у ДТП — дитина.

У ніч із вівторка на середу поблизу села Повєж у Польщі сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, що призвела до перекриття швидкісної траси S7 Варшава–Гданськ. Про це повідомляє TVP Info.

За інформацією поліції Нідзіци, у вантажівки, яка рухалася в напрямку Гданська, ймовірно, лопнула шина. Водій втратив контроль, пробив розділовий бар’єр і зіткнувся лоб у лоб із автобусом, у якому перебувало семеро пасажирів. Від удару автобус перекинувся на бік, а кабіна вантажівки, що перевозила зерно, спалахнула.

Спочатку повідомлялося, що постраждали водії обох транспортних засобів. Згодом стало відомо, що до лікарень доставлено ще п’ятьох пасажирів автобуса, серед яких 9-річна дитина, повідомив речник Вармінсько-Мазурської пожежної охорони Гжегож Ружанський.

На місце аварії прибули дванадцять пожежних підрозділів із Нідзіцького, Дзялдувського районів та міста Млави. Рух на трасі S7 у напрямку Варшави перекрито, організовано об’їзд від розв’язки Повєж до розв’язки Напєрки. Обмеження можуть тривати кілька годин.

