Столица Австрии Вена примет юбилейный конкурс Евровидения в 2026 году

Вена в третий раз станет городом-хозяином Евровидения

Источник фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столица Австрии в третий раз станет городом-хозяином песенного конкурса Евровидение. 70-й юбилейный конкурс состоится в Вене 12, 14 и 16 мая 2026 года.

Как мы писали, Австрия победила на Евровидении-2025. Страну в песенном конкурсе представлял певец JJ (Джейджей). Он завоевал 1 место с песней Wasted Love и набрал 436 баллов от жюри и зрителей в финале конкурса.

Второе место у представительницы Израиля Юваль Рафаэль. Она получила 357 баллов.

Украинская группа Ziferblat заняла 9 место в финале песенного конкурса Евровидение-2025. Зрители и жюри отдали Украине в сумме 218 баллов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.