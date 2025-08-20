Столиця Австрії Відень прийме ювілейний конкурс Євробачення у 2026 році

Відень втретє стане містом-господарем Євробачення.

Джерело фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столиця Австрії втретє стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення. 70-й ювілейний конкурс відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня 2026 року.

Як ми писали, Австрія перемогла на Євробаченні-2025. Країну в пісенному конкурсі представляв співак JJ (Джейджей). Він виборов 1 місце з піснею Wasted Love та набрав 436 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представниці Ізраїлю Юваль Рафаель. Вона отримала 357 балів.

Український гурт Ziferblat посів 9 місце у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Глядачі та журі віддали Україні сумарно 218 балів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.