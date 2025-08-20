Практика судів
Столиця Австрії Відень прийме ювілейний конкурс Євробачення у 2026 році

21:18, 20 серпня 2025
Відень втретє стане містом-господарем Євробачення.
Столиця Австрії Відень прийме ювілейний конкурс Євробачення у 2026 році
Джерело фото: Depositphotos
Столиця Австрії втретє стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення. 70-й ювілейний конкурс відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня 2026 року.

Як ми писали, Австрія перемогла на Євробаченні-2025. Країну в пісенному конкурсі представляв співак JJ (Джейджей). Він виборов 1 місце з піснею Wasted Love та набрав 436 балів від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представниці Ізраїлю Юваль Рафаель. Вона отримала 357 балів.

Український гурт Ziferblat посів 9 місце у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2025. Глядачі та журі віддали Україні сумарно 218 балів.

