Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР

В КНДР решили увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился существенно нарастить ядерные мощи государства. Такое решение было принято в ответ на стартовавшие 18 августа совместные военные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщает государственное информагентство KCNA.

Ким Чен Ын заявил, что ситуация с безопасностью вокруг КНДР с каждым днем ​​становится все более серьезной и требует радикальных и быстрых изменений в военной теории и практике, а также ускоренного увеличения арсенала ядерного оружия.

Ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи он назвал проявлением "враждебного и конфронтационного отношения союзников к КНДР".

"Самый надежный и устойчивый способ и гарантия поддержания стабильности в регионе, защиты суверенитета и безопасности КНДР - это внушать страх во врагов нашей страны, и такой подход к национальной оборонной стратегии будет оставаться неизменным", - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, что 18 августа американские и южнокорейские военные начали совместные ежегодные учения на фоне возможных угроз со стороны КНДР.

