Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный арсенал КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился существенно нарастить ядерные мощи государства. Такое решение было принято в ответ на стартовавшие 18 августа совместные военные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщает государственное информагентство KCNA.
Ким Чен Ын заявил, что ситуация с безопасностью вокруг КНДР с каждым днем становится все более серьезной и требует радикальных и быстрых изменений в военной теории и практике, а также ускоренного увеличения арсенала ядерного оружия.
Ежегодные совместные военные учения США и Южной Кореи он назвал проявлением "враждебного и конфронтационного отношения союзников к КНДР".
"Самый надежный и устойчивый способ и гарантия поддержания стабильности в регионе, защиты суверенитета и безопасности КНДР - это внушать страх во врагов нашей страны, и такой подход к национальной оборонной стратегии будет оставаться неизменным", - заявил Ким Чен Ын.
Напомним, что 18 августа американские и южнокорейские военные начали совместные ежегодные учения на фоне возможных угроз со стороны КНДР.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.