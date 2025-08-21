Практика судів
  1. У світі

Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР

08:54, 21 серпня 2025
У КНДР вирішили збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї.
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився суттєво наростити ядерні потужності держави. Таке рішення було прийнято у відповідь на спільні військові маневри США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня. Про це інформує державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин заявив, що ситуація з безпекою навколо КНДР із кожним днем стає все серйознішою і вимагає радикальних та швидких змін у військовій теорії і практиці, а також прискореного збільшення арсеналу ядерної зброї.

Щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї він назвав проявом "ворожого та конфронтаційного ставлення союзників до КНДР".

"Найнадійніший і найстійкіший спосіб та гарантія підтримання стабільності в регіоні, захисту суверенітету та безпеки КНДР - це вселяти страх у ворогів нашої країни, і такий підхід до національної оборонної стратегії залишатиметься незмінним", - заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, що 18 серпня американські та південнокорейські військові розпочали спільні щорічні навчання на тлі ймовірних загроз із боку КНДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

КНДР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про забезпечення поваги до суду

Втім, зміни до КУпАП та КПК стосуються не лише підвищення штрафів за неповагу до суду.

«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва