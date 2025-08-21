Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР

У КНДР вирішили збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився суттєво наростити ядерні потужності держави. Таке рішення було прийнято у відповідь на спільні військові маневри США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня. Про це інформує державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин заявив, що ситуація з безпекою навколо КНДР із кожним днем стає все серйознішою і вимагає радикальних та швидких змін у військовій теорії і практиці, а також прискореного збільшення арсеналу ядерної зброї.

Щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї він назвав проявом "ворожого та конфронтаційного ставлення союзників до КНДР".

"Найнадійніший і найстійкіший спосіб та гарантія підтримання стабільності в регіоні, захисту суверенітету та безпеки КНДР - це вселяти страх у ворогів нашої країни, і такий підхід до національної оборонної стратегії залишатиметься незмінним", - заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, що 18 серпня американські та південнокорейські військові розпочали спільні щорічні навчання на тлі ймовірних загроз із боку КНДР.

