Meta временно приостановила расширение команды в подразделении искусственного интеллекта

Meta Platforms временно заморозила набор сотрудников в своем подразделении искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Это решение приняли после того, как компания за несколько месяцев привлекла более 50 ведущих инженеров и исследователей в сфере AI, среди которых специалисты из OpenAI, Google, Apple, Anthropic и xAI.
Заморозка касается как внешних кандидатов, так и внутренних переходов между командами, а ее срок пока не определен. Исключения возможны только после одобрения руководства, в частности директора по искусственному интеллекту Meta Александра Ванга.
Стратегия «суперразума»
В компании подтвердили остановку найма, объяснив ее необходимостью завершить организационное планирование и выстроить четкую структуру для следующего этапа — создания системы, способной превзойти человека в сложных когнитивных задачах. Все AI-проекты объединены под брендом Meta Superintelligence Labs.
Подразделение теперь состоит из четырех направлений:
В то же время предыдущая команда AGI Foundations, занимавшаяся языковыми моделями Llama, была расформирована. Новые версии Llama не оправдали ожиданий руководства, а несколько ключевых специалистов покинули компанию, указывает издание.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.