Meta временно приостановила расширение команды в подразделении искусственного интеллекта

Meta временно заморозила аренду в подразделении искусственного интеллекта после того, как привлекла более 50 топспециалистов из OpenAI, Google, Apple, Anthropic и xAI.

Meta Platforms временно заморозила набор сотрудников в своем подразделении искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это решение приняли после того, как компания за несколько месяцев привлекла более 50 ведущих инженеров и исследователей в сфере AI, среди которых специалисты из OpenAI, Google, Apple, Anthropic и xAI.

Заморозка касается как внешних кандидатов, так и внутренних переходов между командами, а ее срок пока не определен. Исключения возможны только после одобрения руководства, в частности директора по искусственному интеллекту Meta Александра Ванга.

Стратегия «суперразума»

В компании подтвердили остановку найма, объяснив ее необходимостью завершить организационное планирование и выстроить четкую структуру для следующего этапа — создания системы, способной превзойти человека в сложных когнитивных задачах. Все AI-проекты объединены под брендом Meta Superintelligence Labs.

Подразделение теперь состоит из четырех направлений:

лаборатория TBD Lab, где сосредоточено большинство новых сотрудников;

команда продуктов ИИ;

инфраструктурный отдел;

исследовательская группа Fundamental AI Research, которая почти не изменилась и работает над долгосрочными проектами.

В то же время предыдущая команда AGI Foundations, занимавшаяся языковыми моделями Llama, была расформирована. Новые версии Llama не оправдали ожиданий руководства, а несколько ключевых специалистов покинули компанию, указывает издание.

