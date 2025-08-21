Meta тимчасово призупинила розширення команди в підрозділі штучного інтелекту

Meta тимчасово заморозила найм у підрозділі штучного інтелекту після того, як залучила понад 50 топфахівців із OpenAI, Google, Apple, Anthropic та xAI.

Meta Platforms тимчасово заморозила набір співробітників у своєму підрозділі штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це рішення ухвалили після того, як компанія за кілька місяців залучила понад 50 провідних інженерів та дослідників зі сфер AI, серед них фахівці з OpenAI, Google, Apple, Anthropic та xAI.

Заморожування стосується як зовнішніх кандидатів, так і внутрішніх переходів між командами, а його термін поки що не визначено. Винятки можливі лише після схвалення керівництва, зокрема директора зі штучного інтелекту Meta Александра Ванга.

Стратегія «суперрозуму»

У компанії підтвердили зупинку найму, пояснивши її необхідністю завершити організаційне планування та вибудувати чітку структуру для наступного етапу — створення системи, здатної перевершити людину у складних когнітивних завданнях. Усі AI-проєкти об’єднані під брендом Meta Superintelligence Labs.

Підрозділ тепер складається з чотирьох напрямів:

лабораторія TBD Lab, де зосереджена більшість нових кадрів;

команда продуктів ШІ;

інфраструктурний відділ;

дослідницька група Fundamental AI Research, яка майже не зазнала змін і працює над довгостроковими проектами.

Натомість попередню команду AGI Foundations, що займалася мовними моделями Llama, розпустили. Нові версії Llama не виправдали очікувань керівництва, а кілька ключових фахівців залишили компанію, вказує видання.

