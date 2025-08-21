Практика судов
В Британии судью наказали за интим в зале суда — он извинился за инцидент 15-летней давности

15:35, 21 августа 2025
Судья признал интимную связь в помещении суда более 15 лет назад и получил официальное предупреждение о ненадлежащем поведении.
В Великобритании судья Пол Киртли получил официальное предупреждение за ненадлежащее поведение, которое произошло более 15 лет назад в его служебном кабинете. Об этом сообщает Law Gazette.

Как указывает Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), бывшая партнерша Киртли подала жалобу, заявив, что во время их отношений он допустил интимный контакт в помещении судебных комнат. Сам судья признал факт произошедшего, назвал это ошибкой, выразил «стыд» и публично извинился.

В JCIO подчеркнули, что правила поведения для судей обязывают представителей Фемиды как в профессиональной, так и в личной жизни поддерживать доверие общества и коллег к их беспристрастности. Судьи, отметили в ведомстве, должны избегать ситуаций, которые могут подорвать авторитет правосудия или вызвать сомнения в их непредвзятости.

Расследование состоялось после того, как был предоставлен дополнительный срок в «исключительных обстоятельствах». Следствие установило, что поведение судьи действительно представляло собой дисциплинарное нарушение.

Несмотря на то, что инцидент признали единичным и добровольным, отмечалось, что подобные действия в стенах суда создают риск снижения доверия к судебному корпусу.

В итоге главный судья при согласовании с министром юстиции объявила Киртли официальное предупреждение за ненадлежащее поведение.

