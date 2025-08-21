У Британії суддю покарали за інтим у судовій залі — він вибачився за інцидент 15-річної давнини

Суддя визнав інтимний зв’язок у приміщенні суду понад 15 років тому та отримав офіційне попередження за неналежну поведінку.

У Великій Британії суддя Пол Кіртлі отримав офіційне попередження за неналежну поведінку, що мала місце понад 15 років тому у його службовому кабінеті. Про це повідомляє Law Gazette.

Як вказує Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), колишня партнерка Кіртлі звернулася зі скаргою, заявивши, що під час їхніх стосунків він допустив інтимний контакт у приміщенні судових кімнат. Сам суддя визнав факт події, назвав її помилкою, висловив «сором» та публічно перепросив.

У JCIO наголосили, що правила поведінки для суддів зобов’язують представників Феміди як у професійному, так і в особистому житті підтримувати довіру суспільства та колег до їхньої безсторонності. Судді, підкреслили у відомстві, мають уникати ситуацій, які можуть підірвати авторитет правосуддя або викликати сумніви у їхній неупередженості.

Розслідування відбулося після того, як було надано додатковий час у «виняткових обставинах». Слідство встановило, що поведінка судді справді становила дисциплінарне порушення.

Попри те, що інцидент визнали одноразовим і добровільним, зазначалося, що подібні дії у стінах суду створюють ризик зниження довіри до суддівського корпусу.

У підсумку головний суддя за погодженням із міністром юстиції оголосила Кіртлі офіційне попередження за неналежну поведінку.

