В Германии учительнице больше 15 лет оплачивали непрекращающийся «больничный»: суд обязал пройти медицинский осмотр

17:10, 22 августа 2025
После более чем 15 лет на больничном учительнице обязали пройти медосмотр по решению суда.
В Германии учительница старших классов по немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия провела на больничном более 15 лет, непрерывно получая заработную плату. Теперь суд обязал ее пройти медицинское обследование для проверки трудоспособности. Об этом пишет Welt.

Решение о медосмотре принял Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере.

Учитель впервые заявила о своём заболевании в 2009 году. Согласно медицинским заключениям, она сталкивалась с психическими нарушениями, из-за чего её временная нетрудоспособность неоднократно продлевалась.

Однако работодатель долгое время не предпринимал никаких действий и лишь в апреле 2025 года направил её на обследование для оценки возможности дальнейшей трудовой деятельности.

Педагог обжаловала это решение.

Сейчас Высший административный суд отклонил апелляцию. Хотя он назвал "многолетнюю бездеятельность" работодателя "действительно непонятной", он, тем не менее, постановил, что приказ пройти медосмотр остается законным.

Судьи объяснили, что, с одной стороны, государство выполняет свой долг заботы, выясняя сомнения относительно пригодности работника к выполнению служебных обязанностей, но, с другой стороны, оно также имеет законный интерес в том, чтобы государственные служащие не были "полностью обеспечены без выполнения своих обязанностей".

Также противоречивым был вопрос о том, может ли осмотр включать психиатрические аспекты. Высший административный суд постановил, что это допустимо. Поскольку учительница сама предоставила медицинские справки из специализированного центра неврологии и психиатрии, такая проверка была оправданной.

Президент Ассоциации учителей земли Северный Рейн-Вестфалия Андреас Барч называет поведение учительницы "пощечиной моим коллегам".

В зависимости от уровня опыта, старшие учителя в Северном Рейне-Вестфалии зарабатывают от 5 051 до 6 174 евро в месяц. Учителя на государственной работе получают зарплату бессрочно, даже в случае болезни.

