У Німеччині вчительці більше 15 років оплачували безперервний «лікарняний»: суд зобов'язав пройти медичний огляд

Після більш ніж 15 років на лікарняному вчительку зобов’язали пройти медогляд за рішенням суду.

У Німеччині вчителька старших класів з німецької землі Північний Рейн-Вестфалія провела на лікарняному більше 15 років, безперервно отримуючи заробітну плату. Тепер суд зобов’язав її пройти медичне обстеження для перевірки працездатності. Про це пише Welt.

Вчителька вперше заявила про своє захворювання у 2009 році. Згідно з медичними висновками, вона стикалася з психічними розладами, через що її тимчасова непрацездатність неодноразово продовжувалася.

Проте роботодавець тривалий час не вживав жодних дій і лише у квітні 2025 року направив її на обстеження для оцінки можливості подальшої трудової діяльності.

Педагог оскаржила це рішення.

Наразі Вищий адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері відхилив апеляцію. Хоча він назвав "багаторічну бездіяльність" роботодавця "справді незрозумілою", він, утім, постановив, що розпорядження пройти медогляд залишається законним.

Судді пояснили, що, з одного боку, держава виконує свій обов’язок турботи, з’ясовуючи сумніви щодо придатності працівника до виконання службових обов’язків, але з іншого боку — вона також має законний інтерес у тому, щоб державні службовці не були "повністю забезпечені без виконання своїх обов’язків".

Суперечливим було також питання, чи може обстеження включати психіатричні аспекти. Вищий адміністративний суд постановив, що це допустимо. Оскільки вчителька сама надала медичні довідки зі спеціалізованого центру неврології та психіатрії, така перевірка була виправданою.

Президент Асоціації вчителів землі Північний Рейн-Вестфалія Андреас Барч назвав поведінку вчительки "ляпасом моїм колегам".

Залежно від рівня досвіду, старші вчителі в Північному Рейні-Вестфалії заробляють від 5 051 до 6 174 євро на місяць. Вчителі, які перебувають на державній службі, отримують зарплату безстроково, навіть у разі хвороби.

