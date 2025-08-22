Практика судів
  1. У світі

У Німеччині вчительці більше 15 років оплачували безперервний «лікарняний»: суд зобов'язав пройти медичний огляд

17:10, 22 серпня 2025
Після більш ніж 15 років на лікарняному вчительку зобов’язали пройти медогляд за рішенням суду.
У Німеччині вчительці більше 15 років оплачували безперервний «лікарняний»: суд зобов'язав пройти медичний огляд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині вчителька старших класів з німецької землі Північний Рейн-Вестфалія провела на лікарняному більше 15 років, безперервно отримуючи заробітну плату. Тепер суд зобов’язав її пройти медичне обстеження для перевірки працездатності. Про це пише Welt.

Вчителька вперше заявила про своє захворювання у 2009 році. Згідно з медичними висновками, вона стикалася з психічними розладами, через що її тимчасова непрацездатність неодноразово продовжувалася.

Проте роботодавець тривалий час не вживав жодних дій і лише у квітні 2025 року направив її на обстеження для оцінки можливості подальшої трудової діяльності.

Педагог оскаржила це рішення.

Наразі Вищий адміністративний суд землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері відхилив апеляцію. Хоча він назвав "багаторічну бездіяльність" роботодавця "справді незрозумілою", він, утім, постановив, що розпорядження пройти медогляд залишається законним.

Судді пояснили, що, з одного боку, держава виконує свій обов’язок турботи, з’ясовуючи сумніви щодо придатності працівника до виконання службових обов’язків, але з іншого боку — вона також має законний інтерес у тому, щоб державні службовці не були "повністю забезпечені без виконання своїх обов’язків".

Суперечливим було також питання, чи може обстеження включати психіатричні аспекти. Вищий адміністративний суд постановив, що це допустимо. Оскільки вчителька сама надала медичні довідки зі спеціалізованого центру неврології та психіатрії, така перевірка була виправданою.

Президент Асоціації вчителів землі Північний Рейн-Вестфалія Андреас Барч назвав поведінку вчительки "ляпасом моїм колегам".

Залежно від рівня досвіду, старші вчителі в Північному Рейні-Вестфалії заробляють від 5 051 до 6 174 євро на місяць. Вчителі, які перебувають на державній службі, отримують зарплату безстроково, навіть у разі хвороби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва