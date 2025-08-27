Практика судов
  1. В мире

В Британии юристка завышала рабочее время до 23 часов в сутки — ее исключили из реестра

21:16, 27 августа 2025
Британская юристка лишилась права на профессию из-за систематического завышения рабочих часов.
В Британии юристка завышала рабочее время до 23 часов в сутки — ее исключили из реестра
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании бывшую юристку юридической фирмы Irwin Mitchell исключили из профессии после того, как выяснилось, что она существенно завышала количество отработанных часов, включая заявление о 23-часовом рабочем дне. Об этом сообщает Law Gazette.

47-летняя Наташа Джанет Дион Фэрс, которая работала в команде по расследованию серьезных травм и в 2022 году получила повышение до старшего ассоциированного юриста в Лондоне, признала нарушение во время внутреннего дисциплинарного заседания и принесла извинения.

Фирма передала дело в Solicitors Regulation Authority (SRA) в 2023 году после того, как коллеги обратили внимание руководителя Ричарда Гергети на подозрительные записи. Расследование охватило четыре года работы — с апреля 2019-го.

Выяснилось, что Фэрс регулярно указывала часы, которые значительно превышали нормальный рабочий день. Например, 28 апреля 2020 года она задекларировала 20 часов 24 минуты, а 19 апреля 2022-го — 22,9 часа. При этом норма для юристов в фирме составляла около 6,3 часа.

Часто она также фиксировала время по делам с фиксированными или уже согласованными гонорарами, где затраты не влияли на клиентов. Однако это вредило коллегам, ведь вознаграждения в команде распределялись пропорционально количеству отработанных часов.

В своих объяснениях Фэрс отметила, что находилась под значительным давлением из-за личных и профессиональных обстоятельств — болезни и смерти близкого родственника, домашнего обучения детей во время пандемии и большого количества малоприбыльных дел. Она подчеркнула, что руководство знало о её трудностях, но никакой официальной поддержки не предоставило.

Несмотря на эти аргументы, дисциплинарный трибунал решил, что они не являются исключительными обстоятельствами, которые могли бы оправдать менее строгое наказание.

В результате Наташу Фэрс исключили из реестра юристов и обязали возместить расходы регулятора в размере £5,200.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Владимир Зеленский назначил новым Послом Украины в США Ольгу Стефанишину

Вместо Оксаны Маркаровой Послом Украины в США будет Ольга Стефанишина — Зеленский подписал указ

Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області