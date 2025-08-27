В Британии юристка завышала рабочее время до 23 часов в сутки — ее исключили из реестра

Британская юристка лишилась права на профессию из-за систематического завышения рабочих часов.

В Великобритании бывшую юристку юридической фирмы Irwin Mitchell исключили из профессии после того, как выяснилось, что она существенно завышала количество отработанных часов, включая заявление о 23-часовом рабочем дне. Об этом сообщает Law Gazette.

47-летняя Наташа Джанет Дион Фэрс, которая работала в команде по расследованию серьезных травм и в 2022 году получила повышение до старшего ассоциированного юриста в Лондоне, признала нарушение во время внутреннего дисциплинарного заседания и принесла извинения.

Фирма передала дело в Solicitors Regulation Authority (SRA) в 2023 году после того, как коллеги обратили внимание руководителя Ричарда Гергети на подозрительные записи. Расследование охватило четыре года работы — с апреля 2019-го.

Выяснилось, что Фэрс регулярно указывала часы, которые значительно превышали нормальный рабочий день. Например, 28 апреля 2020 года она задекларировала 20 часов 24 минуты, а 19 апреля 2022-го — 22,9 часа. При этом норма для юристов в фирме составляла около 6,3 часа.

Часто она также фиксировала время по делам с фиксированными или уже согласованными гонорарами, где затраты не влияли на клиентов. Однако это вредило коллегам, ведь вознаграждения в команде распределялись пропорционально количеству отработанных часов.

В своих объяснениях Фэрс отметила, что находилась под значительным давлением из-за личных и профессиональных обстоятельств — болезни и смерти близкого родственника, домашнего обучения детей во время пандемии и большого количества малоприбыльных дел. Она подчеркнула, что руководство знало о её трудностях, но никакой официальной поддержки не предоставило.

Несмотря на эти аргументы, дисциплинарный трибунал решил, что они не являются исключительными обстоятельствами, которые могли бы оправдать менее строгое наказание.

В результате Наташу Фэрс исключили из реестра юристов и обязали возместить расходы регулятора в размере £5,200.

